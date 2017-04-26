Глава Генштаба Азербайджана находится с визитом в Хорватии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддин Садыков 26-28 апреля посетит с визитом Хорватию, сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.
«Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба ВС, генерал-полковник Н.Садыков 26-28 апреля посетит с визитом Хорватию»,- говорится в сообщении.
Визит осуществляется по приглашению хорватской стороны.
Ф.Исазаде
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