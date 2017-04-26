Франция утверждает, что в химатаке на Хан-Шейхун использовался зарин

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что, по данным французских разведывательных служб, при химической атаке в Хан-Шейхуне (сирийская провинция Идлиб) использовался отравляющий газ зарин.

"Факт использования зарина не вызывает никаких сомнений. Ответственность сирийского режима также не вызывает сомнения", - сказал Ж.-М.Эро в среду.

По его словам, такое заключение было сделано на основании данных французских разведслужб.

4 апреля в Хан-Шейхуне была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.