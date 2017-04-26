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Дальнее зарубежье 26.04.2017 14:18

Франция утверждает, что в химатаке на Хан-Шейхун использовался зарин

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что, по данным французских разведывательных служб, при химической атаке в Хан-Шейхуне (сирийская провинция Идлиб) использовался отравляющий газ зарин.

"Факт использования зарина не вызывает никаких сомнений. Ответственность сирийского режима также не вызывает сомнения", - сказал Ж.-М.Эро в среду.

По его словам, такое заключение было сделано на основании данных французских разведслужб.

4 апреля в Хан-Шейхуне была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ХИМАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]