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СНГ 26.04.2017 14:03

Президенты Белоруссии и Украины почтили память погибших ликвидаторов чернобыльской аварии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду прибыл в город Чернобыль Киевской области Украины.

Согласно сообщению государственного агентства "БелТА", его встретил президент Украины Петр Порошенко. Лидеры двух стран почтили память погибших ликвидаторов и возложили корзины цветов к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля".

Президенты двух стран в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС посетят станцию и ознакомятся с ходом строительства нового защитного сооружения над ее реактором.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ЧЕРНОБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]