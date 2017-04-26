Министр обороны Бразилии против создания иностранных военных баз в Латинской Америке

На территории Латинской Америки не должно быть иностранных военных баз, заявил министр обороны Бразилии Рауль Беленш Джунгманн Пинту.
"Мы стремимся, чтобы Латинская Америка и далее оставалась континентом без ядерного оружия и иностранных военных баз", - заявил министр в среду в Москве на международной конференции по безопасности.
Он отметил, что Бразилия намерена "всячески развивать сотрудничество" с Россией, Индией и Китаем в рамках БРИКС.
ЕС хочет помочь процессу решения карабахского конфликта - спецпредставитель
Цель армянской мифомании - доказать принадлежность армян к кавказским народам, заявляют в Баку
Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили создание условий для мирного урегулирования конфликта вокруг Карабаха
Глава Минэнерго Азербайджана дал согласие принять участие на министерской встрече в мае в Вене для продления соглашения по сокращению добычи нефти
Курс манат/доллар на 27 апреля - 1,7025 AZN/$1
Минэкономики Азербайджана в среду выдало 15 предпринимателям ДПИ на 86,5 млн манатов
Более двух килограммов героина изъяла полиция у жителя Баку
Uber планирует запустить летающие такси к 2020 году
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»