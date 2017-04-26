Министр обороны Бразилии против создания иностранных военных баз в Латинской Америке

На территории Латинской Америки не должно быть иностранных военных баз, заявил министр обороны Бразилии Рауль Беленш Джунгманн Пинту.

"Мы стремимся, чтобы Латинская Америка и далее оставалась континентом без ядерного оружия и иностранных военных баз", - заявил министр в среду в Москве на международной конференции по безопасности.

Он отметил, что Бразилия намерена "всячески развивать сотрудничество" с Россией, Индией и Китаем в рамках БРИКС.