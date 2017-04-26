Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут 28 апреля в Москве встречу по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян проведут в Москве 28 апреля встречу, посвященную вопросам нагорно-карабахского урегулирования, сообщил МИД РФ.