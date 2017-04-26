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Карабахский конфликт 26.04.2017 12:56

Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут 28 апреля в Москве встречу по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян проведут в Москве 28 апреля встречу, посвященную вопросам нагорно-карабахского урегулирования, сообщил МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]