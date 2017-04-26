Минсельхоз Казахстана начал расследование причин массовой гибели тюленей на Каспии

Министерство сельского хозяйства Казахстана приступило к расследованию массовой гибели тюленей в Тупкараганском районе прикаспийской Мангистауской области.
Оперативная группа в составе представителей областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, департамента экологии, комитета экологического регулирования и контроля, ветеринарной службы Тупкараганского района и областного департамента по ЧС "находится на месте и проводят отбор проб для лабораторных исследований", говорится в распространенной в среду информации пресс-службы Минсельхоза.
Вместе с тем, отмечается в сообщении, сотрудники инспекции совместно со специалистами Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и Институтом гидробиологии и экологии организовали экспедиции на острова Дурнева с целью изучения динамики численности, комплексной оценки факторов угроз популяции каспийского тюленя и разработки рекомендаций по их снижению.
На казахстанском побережье Каспийского моря в районе города Форт-Шевченко (Мангистауской область) в минувший вторник обнаружили почти 250 мертвых тюленей.
Массовая гибель каспийских тюленей происходит не впервые. Так, в 2000 году в казахстанской зоне ответственности Каспия погибло более 12 тыс. тюленей. По одной из версий произошедшей экологической катастрофы, лед на Каспии тогда растаял очень быстро, и неокрепшее, неприспособленное к самостоятельной жизни потомство тюленей оказалось в воде. Далее у слабого молодняка стали развиваться болезни бактериологического характера, в частности, пастереллез, который и мог послужить причиной массовой гибели животных.
В 2007 году в казахстанском секторе Каспия погибло около 1 тыс. тюленей. Межведомственная комиссия, занимавшаяся тогда расследованием причин мора животных, заявляла, что тюлени погибли в результате заражения вирусом чумы плотоядных.
Несколько сотен туш тюленей были обнаружены на казахстанском побережье Каспия в 2009 году, десятки особей погибли весной 2012 года.
По данным экспертов, в начале 20-х годов прошлого века популяция тюленей на Каспии превышала 1 млн особей. В 2012 году популяция тюленей в казахстанской части Каспия составляла порядка ста тысяч особей.
В октябре 2008 года статус этого морского млекопитающего был изменен с категории "уязвимого" на "находящегося под угрозой исчезновения.
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