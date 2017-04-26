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СНГ 26.04.2017 15:17

РФ и Казахстан провели переговоры по обновлению договорно-правовой базы сотрудничества в ядерной энергетике

Россия и Казахстан провели переговоры по обновлению договорно-правовой базы сотрудничества в ядерной энергетике.

По сообщению департамента коммуникаций ГК "Росатом", в ходе рабочей поездки 25 апреля замглавы госкорпорации по международной деятельности Николай Спасский провел переговоры с замминистра энергетики Казахстана Бахытжаном Джаксалиевым и встретился с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

"В центре внимания были вопросы обновления договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики. Был подробно обсужден график мероприятий на предстоящие месяцы", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АТОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]