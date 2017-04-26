РФ и Казахстан провели переговоры по обновлению договорно-правовой базы сотрудничества в ядерной энергетике

Россия и Казахстан провели переговоры по обновлению договорно-правовой базы сотрудничества в ядерной энергетике.

По сообщению департамента коммуникаций ГК "Росатом", в ходе рабочей поездки 25 апреля замглавы госкорпорации по международной деятельности Николай Спасский провел переговоры с замминистра энергетики Казахстана Бахытжаном Джаксалиевым и встретился с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

"В центре внимания были вопросы обновления договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики. Был подробно обсужден график мероприятий на предстоящие месяцы", - говорится в сообщении.