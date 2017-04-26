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СНГ 26.04.2017 15:27

Путин подтверждает решимость России содействовать борьбе с отмыванием денег

Россия будет содействовать ФАТФ по всем направлениям деятельности этой организации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) Хуаном Мануэлем Вега-Серрано.

"Приятно отметить, что под вашим председательством вся ФАТФ настроена активно противодействовать терроризму в мире, это чрезвычайно важное направление. И мы, безусловно, по всем направлениям будем всячески содействовать тем целям, которые вы для себя поставили", - сказал В.Путин.

ыли вопросы обновления договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики. Был подробно обсужден график мероприятий на предстоящие месяцы", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ФАТФ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]