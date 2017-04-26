Путин подтверждает решимость России содействовать борьбе с отмыванием денег

Россия будет содействовать ФАТФ по всем направлениям деятельности этой организации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) Хуаном Мануэлем Вега-Серрано.

"Приятно отметить, что под вашим председательством вся ФАТФ настроена активно противодействовать терроризму в мире, это чрезвычайно важное направление. И мы, безусловно, по всем направлениям будем всячески содействовать тем целям, которые вы для себя поставили", - сказал В.Путин.

ыли вопросы обновления договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики. Был подробно обсужден график мероприятий на предстоящие месяцы", - говорится в сообщении.