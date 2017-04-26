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Дальнее зарубежье 26.04.2017 15:48

Китай закроет границу с Киргизией на время празднования Дня труда

Граница между Киргизией и Китаем будет закрыта для пропуска на три дня, сообщили в киргизской Государственной пограничной службе (ГПС).

"По инициативе китайской стороны в связи с празднованием "Дня труда" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на киргизско-китайском участке государственной границы с 29 апреля по 1 мая включительно будут временно закрыты", - сказали в среду "Интерфаксу" пресс-службе ГПС.

"Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 2 мая", - уточнил собеседник агентства.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Китаем составляет 858 км. Два международных контрольно-пропускных пункта находятся на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]