Китай закроет границу с Киргизией на время празднования Дня труда

Граница между Киргизией и Китаем будет закрыта для пропуска на три дня, сообщили в киргизской Государственной пограничной службе (ГПС).

"По инициативе китайской стороны в связи с празднованием "Дня труда" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на киргизско-китайском участке государственной границы с 29 апреля по 1 мая включительно будут временно закрыты", - сказали в среду "Интерфаксу" пресс-службе ГПС.

"Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 2 мая", - уточнил собеседник агентства.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Китаем составляет 858 км. Два международных контрольно-пропускных пункта находятся на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.