Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 17° 28 Апр 11° 18° 29 Апр 12° 20°

СНГ 26.04.2017 16:01

Назарбаев вновь посоветовал казахстанской молодежи отказаться от черных платков

Казахстанская молодежь не должна носить хиджабы, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я молодежь предупреждаю: мы не должны тянуть назад, прикрываться черными платками, что не присуще казахам и вообще всем нам. (Не нужно - ИФ) другие какие-то атрибуты чужого привносить сюда", - сказал Н.Назарбаев на 25-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в среду в Астане.

"Нельзя идти вперед, голову повернув назад. Можно споткнуться о любой камень и голову разбить. То есть (нужно - ИФ), отказаться от всего, что не подходит для сегодняшнего дня, отказаться от стереотипов, которые у нас есть", - отметил глава государства.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) обратил внимание духовенства на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время", - сказал тогда глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, МОЛОДЕЖЬ, ОБРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Назарбаев верит, что под руководством Эрдогана Турция останется светским государством с прочным общественным согласием Назарбаев потребовал вести работу по модернизации общественного сознания казахстанцев на высоком качественном уровне Назарбаев призвал страны ЕАЭС к взаимной поддержке Назарбаев призвал "подтянуть" все страны ЕАЭС к единому уровню развития Примкнувшие к ИГ казахстанцы будут лишаться гражданства и не смогут вернуться в страну - Назарбаев Назарбаев призывает ускорить согласование документов ШОС по противодействию терроризму

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]