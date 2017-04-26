Назарбаев вновь посоветовал казахстанской молодежи отказаться от черных платков

Казахстанская молодежь не должна носить хиджабы, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я молодежь предупреждаю: мы не должны тянуть назад, прикрываться черными платками, что не присуще казахам и вообще всем нам. (Не нужно - ИФ) другие какие-то атрибуты чужого привносить сюда", - сказал Н.Назарбаев на 25-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в среду в Астане.

"Нельзя идти вперед, голову повернув назад. Можно споткнуться о любой камень и голову разбить. То есть (нужно - ИФ), отказаться от всего, что не подходит для сегодняшнего дня, отказаться от стереотипов, которые у нас есть", - отметил глава государства.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) обратил внимание духовенства на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время", - сказал тогда глава государства.