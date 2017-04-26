Огромный кролик погиб при невыясненных обстоятельствах на борту United Airlines

Гигантский кролик континентальной породы умер при загадочных обстоятельствах во время перелета из Великобритании в США на борту самолета авиакомпании United Airlines.
Как сообщает The Sun, кролик Саймон длиной почти метр прошел обследование до посадки на рейс и был признан полностью здоровым, однако после приземления в аэропорту Чикаго его обнаружили мертвым в своей клетке сотрудники аэропорта.
Кроликозаводчик Аннетт Эдвардс заявила, что инцидент кажется ей странным, и она намерена выяснить причину гибели животного. По ее словам, 10-месячный Саймон в будущем мог претендовать на звание самого большого кролика в мире. На данный момент этот титул принадлежит отцу Саймона по кличке Дарий, его длина составляет 4 фута 4 дюйма (132 см).
Смерть кролика продолжает череду скандалов с United Airlines, включая насильственное выдворение пассажира из самолета из-за овербукинга, инцидент с укусом пассажира скорпионом и отказ пустить на рейс двух девочек, одетых в леггинсы.
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