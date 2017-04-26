Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 17° 28 Апр 11° 18° 29 Апр 12° 20°

Это интересно 26.04.2017 14:03

Огромный кролик погиб при невыясненных обстоятельствах на борту United Airlines

Гигантский кролик континентальной породы умер при загадочных обстоятельствах во время перелета из Великобритании в США на борту самолета авиакомпании United Airlines.

Как сообщает The Sun, кролик Саймон длиной почти метр прошел обследование до посадки на рейс и был признан полностью здоровым, однако после приземления в аэропорту Чикаго его обнаружили мертвым в своей клетке сотрудники аэропорта.

Кроликозаводчик Аннетт Эдвардс заявила, что инцидент кажется ей странным, и она намерена выяснить причину гибели животного. По ее словам, 10-месячный Саймон в будущем мог претендовать на звание самого большого кролика в мире. На данный момент этот титул принадлежит отцу Саймона по кличке Дарий, его длина составляет 4 фута 4 дюйма (132 см).

Смерть кролика продолжает череду скандалов с United Airlines, включая насильственное выдворение пассажира из самолета из-за овербукинга, инцидент с укусом пассажира скорпионом и отказ пустить на рейс двух девочек, одетых в леггинсы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, КРОЛИК


Похожие новости


Авиакомпания United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала United Airlines вернет деньги за билеты всем пассажирам скандального рейса United Airlines оказалась вовлечена в скандал из-за овербукинга Азербайджанская Silk Way West Airlines открыла прямое грузовое авиасообщение с Чикаго Delta Airlines продавала авиабилеты задешево из-за компьютерного сбоя США исключили афганскую авиакомпанию Kam Air из "черного списка"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]