Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 17° 28 Апр 11° 18° 29 Апр 12° 20°

ТЭК 26.04.2017 14:42

Президент Алиев отмечает необходимость наращивания взаимной торговли с Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивает необходимость наращивания взаимной торговли и экспорта с Саудовской Аравией, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев принял в среду в Баку министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

«И.Алиев подчеркнул заинтересованность Азербайджана в расширении двусторонних отношений с Саудовской Аравией в различных направлениях. Отметив высокий уровень политических отношений, И.Алиев подчеркнул необходимость развития существующего сотрудничества между странами в сфере экономики, наращивания взаимной торговли и экспорта»,- отмечается в информации.

Он также отметил важность сотрудничества в сфере разработки углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии.

Х.Аль-Фалих, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Саудовская Аравия построили крепкие связи сотрудничества и всегда поддерживают друг друга.

По его словам, Саудовская Аравия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Х.Аль-Фалих вручил И.Алиеву фрагмент покрывала Каабы, мусульманской Святыни расположенной в Мекке.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, САУДАРАВИЯ, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


Президент Алиев принял министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Президент Азербайджана принял министра по вопросам залива Саудовской Аравии Президент Алиев и саудовский министр энергетики обсудили вопросы реализации SOCAR и Saudi Aramco совместных проектов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]