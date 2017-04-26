Президент Алиев отмечает необходимость наращивания взаимной торговли с Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивает необходимость наращивания взаимной торговли и экспорта с Саудовской Аравией, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев принял в среду в Баку министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.
«И.Алиев подчеркнул заинтересованность Азербайджана в расширении двусторонних отношений с Саудовской Аравией в различных направлениях. Отметив высокий уровень политических отношений, И.Алиев подчеркнул необходимость развития существующего сотрудничества между странами в сфере экономики, наращивания взаимной торговли и экспорта»,- отмечается в информации.
Он также отметил важность сотрудничества в сфере разработки углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии.
Х.Аль-Фалих, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Саудовская Аравия построили крепкие связи сотрудничества и всегда поддерживают друг друга.
По его словам, Саудовская Аравия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.
Х.Аль-Фалих вручил И.Алиеву фрагмент покрывала Каабы, мусульманской Святыни расположенной в Мекке.
Ф.Исазаде
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