Назарбаев призывает для сохранения стабильности в Казахстане пресекать попытки разжигания этнических и религиозных конфликтов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призывает жестко противостоять попыткам разжигания религиозной и межэтнической розни в республике.

"Что нас сегодня тревожить должно? Во-первых, мы уже столкнулись с фактами, когда экстремисты, прикрываясь именем ислама, проводят террористические акты. Во-вторых, в социальных сетях безнаказанно чувствуют себя разжигатели этнических и религиозных розней. Третье, имели место случаи, когда и сами госорганы допускают ляпы, которые будоражат. Над всем этим совместно - и я, и правительство - мы должны работать", - сказал он, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в среду в Астане.

Президент подчеркнул, что работать над этим надо "не оглядываясь, что о нас где-то подумают". "Мы должны подумать о себе и поставить заслон всем таким поползновениям, которые внутри есть, сохранить стабильность, доверие, дружбу", - сказал Н.Назарбаев.

"Вы знаете, что даже все безопасные столицы мира, города, а недавно и Петербург, Париж, Ницца, Берлин, Лондон, Стокгольм стали объектами террористических атак. Невидимый фронт, нет фронта, любой везде может пройти и все что угодно натворить. Вот в такую эпоху мы живем", - отметил глава государства.

По его словам, особую тревогу вызывает то, что традиционные модели межэтнических, межконфессиональных отношений претерпели неудачу и в мире нарастет напряженность, ксенофобия.

"Мы все привыкли, что в Казахстане 25 лет нет вот таких конфликтов - этноконфессиональных и других. В результате в отдельных государственных органах, а может быть и у нас с вами, возникает чувство самоуспокоения. Я, например, всегда нахожусь в состоянии тревоги, и мы должны быть все очень внимательны в этом плане (. . .). Замечать ростки экстремизма и гасить его внутри Казахстана - наша с вами задача", - подчеркнул президент.