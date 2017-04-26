Глава МИД Саудовской Аравии считает адекватным авиаудар США по Сирии

Ракетный удар США по сирийскому аэродрому является адекватным ответом на нарушение подписанного Сирией в 2014 году соглашения об уничтожении своего химического арсенала, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в среду.
"Химическое оружие было применено после того, как Сирия в 2014 году подписала соглашение об уничтожении своего химарсенала. Это стало серьезным нарушением, за которое сирийское правительство должно понести наказание. Мы считаем, что в этом случае ракетный удар США по аэродрому - это сбалансированный шаг", - сказал А. аль-Джубейр в ходе пресс-конференции глав МИД России и Саудовской Аравии.
Он подчеркнул, что сирийские власти в соответствии с подписанными ими соглашениями об уничтожении своего химического арсенала должны нести ответственность перед международным сообществом за применение химоружия.
"Мы надеемся, что заинтересованным странам удастся создать необходимый механизм для проведения полного расследования", - сказал А.аль-Джубейр.
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