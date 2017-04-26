Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 17° 28 Апр 11° 18° 29 Апр 12° 20°

Дальнее зарубежье 26.04.2017 16:17

Глава МИД Саудовской Аравии считает адекватным авиаудар США по Сирии

Ракетный удар США по сирийскому аэродрому является адекватным ответом на нарушение подписанного Сирией в 2014 году соглашения об уничтожении своего химического арсенала, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в среду.

"Химическое оружие было применено после того, как Сирия в 2014 году подписала соглашение об уничтожении своего химарсенала. Это стало серьезным нарушением, за которое сирийское правительство должно понести наказание. Мы считаем, что в этом случае ракетный удар США по аэродрому - это сбалансированный шаг", - сказал А. аль-Джубейр в ходе пресс-конференции глав МИД России и Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что сирийские власти в соответствии с подписанными ими соглашениями об уничтожении своего химического арсенала должны нести ответственность перед международным сообществом за применение химоружия.

"Мы надеемся, что заинтересованным странам удастся создать необходимый механизм для проведения полного расследования", - сказал А.аль-Джубейр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, МИД, США, СИРИЯ


Похожие новости


Саудовский министр иностранных дел допускает силовое смещение Асада Глава МИД Саудовской Аравии рассматривает действия РФ в Сирии как вмешательство в межконфессиональный конфликт на Ближнем Востоке Лавров и первый замглавы МИД Саудовской Аравии обсуждают в столице Кувейта двусторонние отношения Лавров побеседовал с главой разведки Саудовской Аравии об обстановке в Египте

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]