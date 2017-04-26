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Дальнее зарубежье 26.04.2017 16:28

Эр-Рияд настаивает на уходе Асада с политической арены в Сирии

Эр-Рияд настаивает на том, что сирийский президент Башар Асад не может играть никакой роли в будущем Сирии, заявил глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Действительно, Саудовская Аравия участвовала в создании резолюции (СБ ООН) 2254, в которой говорится о создании переходного управляющего органа со всеми полномочиями, о новой конституции и о создании нового будущего Сирии, в котором, как нам кажется, Башару Асаду нет места и он не может играть никакой роли", - сказал А.аль-Джубейр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, СИРИЯ, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]