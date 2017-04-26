Эр-Рияд настаивает на уходе Асада с политической арены в Сирии

Эр-Рияд настаивает на том, что сирийский президент Башар Асад не может играть никакой роли в будущем Сирии, заявил глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Действительно, Саудовская Аравия участвовала в создании резолюции (СБ ООН) 2254, в которой говорится о создании переходного управляющего органа со всеми полномочиями, о новой конституции и о создании нового будущего Сирии, в котором, как нам кажется, Башару Асаду нет места и он не может играть никакой роли", - сказал А.аль-Джубейр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.