ЕС хочет помочь процессу решения карабахского конфликта - спецпредставитель

Президент Армении Серж Саргсян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер обсудили на встрече в Ереване процесс урегулирования карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба президента, стороны обсудили возможности продвижения процесса мирного урегулирования конфликта, существующие проблемы, возможности содействия ЕС процессу.

Г.Зальбер отметил, что ЕС заинтересован в рамках своих возможностей способствовать процессу решения конфликта, содействуя в этом вопросе усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.