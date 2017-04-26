ЕС хочет помочь процессу решения карабахского конфликта - спецпредставитель

Президент Армении Серж Саргсян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер обсудили на встрече в Ереване процесс урегулирования карабахского конфликта.
Как сообщает пресс-служба президента, стороны обсудили возможности продвижения процесса мирного урегулирования конфликта, существующие проблемы, возможности содействия ЕС процессу.
Г.Зальбер отметил, что ЕС заинтересован в рамках своих возможностей способствовать процессу решения конфликта, содействуя в этом вопросе усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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