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Карабахский конфликт 26.04.2017 15:34

ЕС хочет помочь процессу решения карабахского конфликта - спецпредставитель

Президент Армении Серж Саргсян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер обсудили на встрече в Ереване процесс урегулирования карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба президента, стороны обсудили возможности продвижения процесса мирного урегулирования конфликта, существующие проблемы, возможности содействия ЕС процессу.

Г.Зальбер отметил, что ЕС заинтересован в рамках своих возможностей способствовать процессу решения конфликта, содействуя в этом вопросе усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]