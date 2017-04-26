Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, с радостью представляет нового партнера программы лояльности «Ulduzum». Благодаря соглашению с авиакомпанией Turkish Airlines (Türk Hava Yolları), абоненты «Ulduzum» получат дополнительные мили по международной программе лояльности “Miles&Smiles”.
Ежемесячно пользуясь услугами мобильной связи, абоненты «Ulduzum» смогут накапливать мили, в соответствии с потраченной суммой. Дополнительные мили будут предоставляться в двух нижеперечисленных категориях:
- Постоянные абоненты Bakcell будут получать по 2 мили за каждый манат, потраченный в пределах страны, и по 3 мили за каждый манат, потраченный в роуминге;
- Абоненты, перешедшие в сеть Bakcell посредством услуги MNP (перенос мобильных номеров) будут получать по мили за каждый манат, потраченный в пределах страны, и по 3 мили за каждый манат, потраченный в роуминге.
Для накопления дополнительных миль, пользователям «Ulduzum» нужно отправить номер карты участника программы “Miles&Smiles” посредством SMS сообщения на 5555 или зарегистрировать его на сайтe www.ulduzum.az/miles.php, указав там также свой номер Bakcell. Зарегистрировавшись, абоненты подтверждают свое согласие со всеми условиями участия в кампании. Если абонент не является пользователем программы “Miles&Smiles”, то он может присоединиться к ней, пройдя регистрацию на сайте www.turkishairlines.com.
Стоит отметить, что программа лояльности «Ulduzum», которая насчитывает свыше 2,2 млн. абонентов и 220 партнеров, на сегодняшний день является одной из самых успешных программ, предоставляющих лучшие потребительские услуги не только в Азербайджане, но и странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки. Помимо этого, программа предоставляет абонентам широкий спектр услуг и скидок и повышает уровень лояльности, как своих абонентов, так и клиентов компаний-партнеров «Ulduzum».
Мобильное приложение Bakcell «Ulduzum», созданное с целью облегчить использование программы лояльности, можно загрузить на мобильные устройства как на базе операционной системы iOS, так и Android по следующей ссылке: www.ulduzum.az
Программа Miles & Smiles Frequent Flyer была представлена в 1989 году, с целью укрепления лояльности среди пассажиров авиакомпании Turkish Airlines. На сегодняшний день, к программе уже присоединилось более 7 миллионов человек со всего мира. Участники программы имеют возможность получать воздушные мили, летая самолетами авиакомпании Turkish Airlines. Также, дополнительные мили могут быть получены при использовании кредитных карт, гостиниц и услуг аренды автомобилей и др. услуг предоставляемых более чем 84 партнерами программы.
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55
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О компании Turkish Airlines
Авиакомпания Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) имеет статус 4-звездной, а ее парк насчитывает 333 самолета (пассажирские лайнеры и грузовые самолеты). Маршрутная сеть компании охватывает 296 направлений по всему миру, включая 247 международных и 49 внутренних. В 2016 году Turkish Airlines шестой раз подряд была признана Skytrax "Лучшей авиакомпанией Европы" и восьмой раз подряд - "Лучшей авиакомпанией Южной Европы". В 2010 году она заняла первое место в категории "Лучшее питание в эконом-классе", в 2013 и 2014 годах - в категории "Лучшее питание в бизнес-классе". В 2016 году компания получила награду за "Лучшее питание в бизнес-лаунже", а в этом году была награждена за «Лучшее обслуживание в салоне бизнес-класса».
Более подробную информацию о Turkish Airlines можно получить, посетив страницу www.turkishairlines.com, а также официальные страницы компании в Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin и Instagram.
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