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Регион 26.04.2017 17:28

Турецкие военные и оппозиционные "Сирийские демократические силы" вступили в столкновение на севере Сирии

Армия Турции и союзные ей отряды сирийской оппозиции в среду начали атаки на позиции оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС) в районе Африн на севере Сирии, сообщает в среду арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на источник среди местных курдов.

Позиции СДС были атакованы у деревни Фирфирке, большую часть населения которой составляют курды. При этом турецкие военные задействовали авиацию и артиллерию.

По данным источника, за последние 48 часов в этом районе турки обстреляли из артиллерии еще несколько деревень.

"Аль-Масдар" пишет, что столкновения могут привести к отводу части сил СДС, занятых борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) возле оплота ИГ Ракки, для защиты своего тыла.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]