Армия Турции и союзные ей отряды сирийской оппозиции в среду начали атаки на позиции оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС) в районе Африн на севере Сирии, сообщает в среду арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на источник среди местных курдов.

Позиции СДС были атакованы у деревни Фирфирке, большую часть населения которой составляют курды. При этом турецкие военные задействовали авиацию и артиллерию.

По данным источника, за последние 48 часов в этом районе турки обстреляли из артиллерии еще несколько деревень.

"Аль-Масдар" пишет, что столкновения могут привести к отводу части сил СДС, занятых борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) возле оплота ИГ Ракки, для защиты своего тыла.