В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 4 человека - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 69 преступлений, 30 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 71 человека.

Зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и три – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев