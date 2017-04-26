Более двух килограммов героина изъяла полиция у жителя Баку

Более двух килограммов героина изъяли сотрудники Ясамальского РУП столицы у ранее судимого жителя Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в среду в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

«В результате проведенных сотрудниками Ясамальского РУП оперативно-розыскных мероприятий у ранее судимого жителя Баку Гариба Садыгова было изъято 2 кг 56,5 гр. героина», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев