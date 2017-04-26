SOCAR планирует построит СПГ-терминалы и электростанции в Пакистане и Кот-д`Ивуаре

Компания SOCAR Trading планирует реализовать проекты по строительству газового терминала и электростанции в Пакистане и Кот-д`Ивуаре, заявил руководитель департамента развития проектов и инвестиций компании Тогрул Кочарли.
"В 2016 году мы вошли в проект в Кот-д`Ивуар (строительства СПГ-терминала). В конце 2017 года мы начнем строительные работы. Стартовая мощность терминала составит 36 млрд MBTU в год, которая будет увеличиваться до 100 млрд. MBTU в год по мере расширения продаж газа в соседние страны", - сказал Т.Кочарли.
По его словам, инвестиции в реализацию данного проекта составят порядка 120-130 млн. евро.
Поставки сжиженного газа на будущий СПГ-терминал Кот-д`Ивуар начнутся с середины 2019 года. В рамках данного проекта SOCAR Trading будет продавать сжиженный газ государственной компании Кот-д`Ивуар - SI Energy, которая затем будет его реализовывать в другие страны.
Т.Кочарли сообщил, что самым сложным компонентом данного проекта, занимающим много времени, является строительство электростанции. Однако, с учетом наличия электростанций в стране, представители Кот-д`Ивуар считают, что необходимо в первую очередь построить СПГ-терминал, а сооружение электростанции может быть реализовано позднее.
«Добыча газа в самом Кот-д`Ивуаре сокращается, поэтому страна заинтересована в поставках сжиженного газа», - сказал он.
Он также отметил, что SOCAR Trading планирует осуществить строительство СПГ терминала и электростанции в пакистанском порту Гвадар.
«С Пакистаном заключено соглашение, позволяющее Азербайджану обсуждать вопрос строительства СПГ-терминала. Коммерческие команды прорабатывают этот вопрос. Аналогичное соглашение Пакистана подписал и с Катаром. Пакистан готов покупать СПГ, поскольку страна развивается очень быстро, потребление газа тоже растет быстрыми темпами, а добыча газа осуществляется в небольших объемах», - отметил Т.Кочарли.
По его словам, SOCAR Trading развивает деятельность в сфере регазификации сжиженного газа с учетом ускоренного развития данного сегмента.
Как сообщалось, SOCAR в ноябре 2016 года стала членом консорциума CI-GNL, который построит СПГ-терминал в Кот-д`Ивуар.
В частности, CI-GNL получил права построить в Кот-д`Ивуар и управлять регазификационным терминалом СПГ мощностью в 3 млн тонн в год. Доля SOCAR в проекте составит 26%.
Оператором проекта будет Total с долей в 34%. Также в консорциуме участвуют компании PetroCI (11%), CI Energies (5%), Shell (13%), Golar (6%) и Endeavor Energy (5%).
Терминал планируется сдать в эксплуатацию к середине 2018 года.
Н.Аббасова
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