Не менее 91 боевика стали жертвами боев, которые произошли между движением "Талибан" и группировкой "Исламское государство" в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) со ссылкой на местную полицию.

При этом со стороны талибов потери составили 76 человек, а со стороны ИГ - 15 человек.

Тем не менее, террористам ИГ удалось перехватить у талибов контроль над двумя районами.

По данным полиции, жертв среди мирных жителей нет, поскольку бои шли в отдаленном районе Афганистана.

АП напоминает, что большую часть местных сил ИГ в Афганистане составляют бывшие боевики "Талибана".