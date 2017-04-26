В Белоруссию поступил транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $300 млн

Белоруссия получила третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $300 млн, сообщило министерство финансов страны в среду.

"Республика Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, подписанного в Москве 25 марта 2016 года. Средства третьего транша кредита в размере $300 млн поступили в республиканский бюджет 26 апреля текущего года", - говорится в сообщении на сайте Минфина.