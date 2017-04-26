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СНГ 26.04.2017 18:00

В Белоруссию поступил транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $300 млн

Белоруссия получила третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $300 млн, сообщило министерство финансов страны в среду.

"Республика Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, подписанного в Москве 25 марта 2016 года. Средства третьего транша кредита в размере $300 млн поступили в республиканский бюджет 26 апреля текущего года", - говорится в сообщении на сайте Минфина.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КРЕДИТ, ТРАНШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]