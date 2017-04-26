Изумруд Стотсбери весом 34 карата был продан за $1 млн

Известный изумруд Stotesbury Emerald был продан на аукционе драгоценностей Sotheby`s в Нью-Йорке за $1 млн, сообщается на сайте Diamonds.net.

Камень весом 34,4 карата оценивался в $800 тыс. - $1,2 млн.

Изумруд исключительного качества сначала принадлежал представительнице известной семьи американских горнорудных магнатов Эвелин Уолш Макнил - она носила его вместе с бриллиантом "Звезда Востока" весом 94,8 карата. Затем он перешел к знаменитому ювелиру Пьеру Картье в обмен на голубой бриллиант "Надежда". В 1926 году ювелир включил его в набор изумрудных украшений для Евы Стоутсбери, в честь которой он теперь называется.

В 1971 году он был продан на аукционе, уже в составе сделанного Гарри Уинстоном кольца с бриллиантами, и с тех пор не менял владельца.

Помимо изумруда, на прошедшем во вторник аукционе были проданы две бриллиантовые серьги за $5,3 млн, и еще три камня стоимостью выше $1 млн. Всего выручка составила $29 млн, 85% лотов были раскуплены.