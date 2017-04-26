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Дальнее зарубежье 26.04.2017 18:14

Меркель сожалеет об отмене встречи Нетаньяху с главой МИД Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление по поводу отмены премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху встречи с главой германского МИД Зигмаром Габриелем, сообщил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Накануне стало известно, что Б.Нетаньяху отказался от намеченной на среду в Иерусалиме встречи с З.Габриэлем.

Причиной такого решения стало намерение З.Габриэля провести беседу с представителями израильского гражданского сообщества Breaking the Silence, которое выступает против дальнейшего строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

"В демократической стране зарубежные гости должны беспрепятственно разговаривать с критически настроенными представителями гражданского общества", - сказал журналистам Ш.Зайберт.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ИЗРАИЛЬ, СОЖАЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]