Меркель сожалеет об отмене встречи Нетаньяху с главой МИД Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление по поводу отмены премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху встречи с главой германского МИД Зигмаром Габриелем, сообщил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Накануне стало известно, что Б.Нетаньяху отказался от намеченной на среду в Иерусалиме встречи с З.Габриэлем.

Причиной такого решения стало намерение З.Габриэля провести беседу с представителями израильского гражданского сообщества Breaking the Silence, которое выступает против дальнейшего строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

"В демократической стране зарубежные гости должны беспрепятственно разговаривать с критически настроенными представителями гражданского общества", - сказал журналистам Ш.Зайберт.