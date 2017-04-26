Минэкономики Азербайджана в среду выдало 15 предпринимателям ДПИ на 86,5 млн манатов

Министерство экономики Азербайджана в среду выдало 15 предпринимателям документы о поощрении инвестиций (ДПИ) на общую сумму 86,5 млн манатов.
Предоставление документов прошло на полях конференции, посвященной Дню предпринимателей.
Кроме того, министерство предоставило 15 предпринимателям документы о выплате им экспортного поощрения на общую сумму 704,9 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».
В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.
Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года кабмин утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции; список товаров, к которым будут применены эти выплаты; а также коэффициенты, которые в зависимости от товара будут применяться к базовой сумме экспортного поощрения.
А.Ахундов
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