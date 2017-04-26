Экс-министр Минздрава Азербайджана осужден еще на 7 лет

Гарадагский районный суд Баку осудил в среду экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова к новому тюремному заключению - к 7 годам и 5 дням, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

Экс-министр признан виновным по статьям 234.1 «Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления», 315.2 «Сопротивление или применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и 317-2.1 «Нарушение нормальной деятельности уголовно-исполнительных учреждений или следственных изоляторов» Уголовного кодекса АР.

А.Инсанов наряду с другими высокопоставленными чиновниками был арестован осенью 2005 года по подозрению в подготовке государственного переворота. Позднее дело об участии в госперевороте было выделено в отдельное делопроизводство, в 2007 году экс-министр был осужден на 11 лет лишения свободы за хищение в крупных размерах и взяточничество.

Р.Бабаев