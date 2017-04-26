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Происшествия 26.04.2017 17:04

Экс-министр Минздрава Азербайджана осужден еще на 7 лет

Гарадагский районный суд Баку осудил в среду экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова к новому тюремному заключению - к 7 годам и 5 дням, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

Экс-министр признан виновным по статьям 234.1 «Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления», 315.2 «Сопротивление или применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и 317-2.1 «Нарушение нормальной деятельности уголовно-исполнительных учреждений или следственных изоляторов» Уголовного кодекса АР.

А.Инсанов наряду с другими высокопоставленными чиновниками был арестован осенью 2005 года по подозрению в подготовке государственного переворота. Позднее дело об участии в госперевороте было выделено в отдельное делопроизводство, в 2007 году экс-министр был осужден на 11 лет лишения свободы за хищение в крупных размерах и взяточничество.

Р.Бабаев

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Тэги: ЭКС/МИНИСТР, ДЕЛО, ПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]