Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.23 Brent   51.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 17° 28 Апр 11° 18° 29 Апр 12° 20°

ТЭК 26.04.2017 17:16

Глава Минэнерго Азербайджана дал согласие принять участие на министерской встрече в мае в Вене для продления соглашения по сокращению добычи нефти

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев планирует принять участие во встречах министров стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК по соглашению о сокращении добычи нефти 24-25 мая в Вене, сообщил министр энергетики промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы думаем, что необходимо привести мировые запасы нефти к среднему пятилетнему уровню. Министр энергетики Азербайджана согласился присоединиться к нам в Вене в 24-25 числах мая", - сказал Х.аль-Фалих журналистам в среду в Баку.

По его словам, в Вене будут обсуждаться дальнейшие шаги для стабилизации цен на нефть.

Страны ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня -до 32,5 млн баррелей в сутки. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2017 года.

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти 26 марта предложил продлить договоренности на полгода, однако окончательное решение будет приниматься 25 мая в Вене. Предварительно этот вопрос будет обсужден на министерской встрече мониторингового комитета, запланированной на 24 мая, к которой все участники соглашения должны подготовить свои позиции.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЭНЕРГО, ВЕНА, УЧАСТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]