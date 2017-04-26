Глава Минэнерго Азербайджана дал согласие принять участие на министерской встрече в мае в Вене для продления соглашения по сокращению добычи нефти

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев планирует принять участие во встречах министров стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК по соглашению о сокращении добычи нефти 24-25 мая в Вене, сообщил министр энергетики промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы думаем, что необходимо привести мировые запасы нефти к среднему пятилетнему уровню. Министр энергетики Азербайджана согласился присоединиться к нам в Вене в 24-25 числах мая", - сказал Х.аль-Фалих журналистам в среду в Баку.

По его словам, в Вене будут обсуждаться дальнейшие шаги для стабилизации цен на нефть.

Страны ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня -до 32,5 млн баррелей в сутки. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2017 года.

Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти 26 марта предложил продлить договоренности на полгода, однако окончательное решение будет приниматься 25 мая в Вене. Предварительно этот вопрос будет обсужден на министерской встрече мониторингового комитета, запланированной на 24 мая, к которой все участники соглашения должны подготовить свои позиции.

Н.Аббасова