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Это интересно 26.04.2017 17:21

Uber планирует запустить летающие такси к 2020 году

Американская Uber Technologies Inc., разработчик сервиса по заказу такси, планирует запустить летающие автомобили с пилотом к 2020 году, сообщил главный исполнительный директор компании Джефф Холден.

Воздушные такси первоначально будут перевозить пассажиров в районе Далласа и на дубайском Expo 2020. Стоимость поездки, как ожидается, будет сопоставима с тарифом UberX, и составлять $1,32 за милю.

Компания уже работает с несколькими авиапроизводителями, включая Aurora Flight Services и Pipistrel Aircraft, которые разрабатывают летающие автомобили на основе технологии вертикального взлета. Кроме того, Uber договорилась с владельцами домов в двух городах для оборудования посадочных площадок, сообщает MarketWatch.

Впервые о разработке новой системы в компании заговорили в октябре прошлого года. По замыслу авторов идеи, взлет и посадку воздушные автомобили будут производить вертикально, как вертолет, но работать при этом должны с минимальным шумом, а выброс вредных веществ будет отсутствовать за счет использования электродвигателя, отмечает BBC.

Целью компании является "предоставить клиентам в будущем возможность просто нажать кнопку и заказать скоростной полет по городу или между городами", говорится в сообщении Uber. Возможность передвигаться по воздуху и не стоять в пробках на автомагистралях позволит существенно снизить время, проведенное в пути.

Доступ к сервису заказа летающего такси пассажиры должны получить к 2023 году.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах, в том числе в России.

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Тэги: США, UBER, ТАКСИ, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]