Европарламент запустил процедуру лишения Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Европарламент в среду официально запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщают парижские СМИ.

Ранее французские следователи, которые занимаются расследованием в отношении М.Ле Пен, направили запрос в Европарламент с требованием лишить ее иммунитета. Ее обвиняют в растрате финансовых средств Европейского парламента.