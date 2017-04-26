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СНГ 26.04.2017 19:28

ООН должна дать правовую квалификацию информационным атакам, считают российские военные

Минобороны РФ считает необходимым принять международный правовой акт, четко регламентирующий критерии, по которым информационные атаки можно будет квалифицировать как агрессию против государства, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Игорь Дылевский.

"Единственно верным правовым путем решения данной проблемы (квалификации информационных атак - ИФ) на сегодняшний день остается принятие соответствующего международно-правового акта ООН", - сказал Е.Дылевский на международной конференции в среду.

По его словам, в отсутствие подобного документа квалификация должна осуществляться Советом безопасности ООН.

"Если определенные виды таких информационных воздействий будут квалифицированы Советом безопасности ООН как вооруженное нападение, пострадавшая сторона будет иметь законное право на самооборону", - сказал генерал-майор.

Как отметил Е.Дылевский, информационная атака может быть квалифицирована как акт агрессии только при наличии серьезных негативных последствий.

"Для вынесения окончательного вердикта, является ли данная информационная атака актом агрессии или нет, следует оценить характер последствий этой атаки, в том числе, если последствия будут признаны катастрофическими", - сказал генерал-майор.

В качестве примера он привел нарушение работы крупных объектов инфраструктуры таких как атомные или гидроэлектростанции, которые приводят к массовым человеческим жертвам. "Мы полагаем что здесь налицо акт агрессии", - подчеркнул Е.Дылевский.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ИНФОРМАТАКИ, КВАЛИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]