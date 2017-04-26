Альтернативы Минским соглашениям нет, говорит Порошенко

Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в среду в агрогородке Лясковичи (Гомельская обл.).
Как передают госСМИ Белоруссии, президент Украины отметил, что в белорусской столице были разработаны соглашения, которые стали основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины. "На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности в Украине", - подчеркнул П.Порошенко.
Он поблагодарил Белоруссию за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.
Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники - Минобороны
Евросоюз доволен итогами проведенных в Баку переговоров по проекту соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
ЕС хочет помочь процессу решения карабахского конфликта - спецпредставитель
Французские банки заинтересованы в финансировании транспортных и энергетических проектов Азербайджана - МИД
ВБ сохранил прогноз цены нефти в 2017 году на уровне $55 за баррель
Физлицо приобрело винодельческое предприятие в Огузе, инвестиции составят 440 тыс. манатов
Более двух килограммов героина изъяла полиция у жителя Баку
Uber планирует запустить летающие такси к 2020 году
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»