Альтернативы Минским соглашениям нет, говорит Порошенко

Минские соглашения являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в среду в агрогородке Лясковичи (Гомельская обл.).

Как передают госСМИ Белоруссии, президент Украины отметил, что в белорусской столице были разработаны соглашения, которые стали основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины. "На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности в Украине", - подчеркнул П.Порошенко.

Он поблагодарил Белоруссию за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.