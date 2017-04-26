США не предупредили Москву о планах нанести удар сверхмощной бомбой по позициям боевиков "ИГ" в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Нет, они нас об этом в известность не ставили", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
Он также отметил, что пока США к сотрудничеству по Афганистану Россию не приглашают.
13 апреля США сбросили в Афганистане мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб GBU-43/В, так же известную как "мать всех бомб". Атаке подверглись позиции боевиков "Исламского государства" . Бомба была сброшена на сеть укрепленных подземных туннелей, используемых "ИГ" для подготовки атак на правительственные силы. Взрывом бомбы было разрушено, как утверждается представителем минобороны Афганистана, три туннеля, а также боеприпасы и вооружение противника. При этом сообщается, что мирные граждане в результате бомбардировки не пострадали.
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