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СНГ 26.04.2017 20:04

США не ставили Россию в известность о планах сбросить "мать всех бомб" в Афганистане - МИД РФ

США не предупредили Москву о планах нанести удар сверхмощной бомбой по позициям боевиков "ИГ" в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Нет, они нас об этом в известность не ставили", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он также отметил, что пока США к сотрудничеству по Афганистану Россию не приглашают.

13 апреля США сбросили в Афганистане мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб GBU-43/В, так же известную как "мать всех бомб". Атаке подверглись позиции боевиков "Исламского государства" . Бомба была сброшена на сеть укрепленных подземных туннелей, используемых "ИГ" для подготовки атак на правительственные силы. Взрывом бомбы было разрушено, как утверждается представителем минобороны Афганистана, три туннеля, а также боеприпасы и вооружение противника. При этом сообщается, что мирные граждане в результате бомбардировки не пострадали.

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Тэги: РОССИЯ, США, АФГАНИСТАН, БОМБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]