Евросоюз доволен итогами проведенных в Баку переговоров по проекту соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

Заместитель директора по странам Восточного партнерства, России, Центральной Азии и ОБСЕ при Европейской службе по внешним делам Люк Девин удовлетворен проведенными в Баку переговорами по проекту нового соглашения по стратегическому партнерству между Азербайджаном и ЕС.

«Л.Девин выразил удовлетворение плодотворными переговорами, проведенными в Баку по проекту соглашения. Он отметил, что для скорейшего завершения переговоров стороны будут контактировать посредством встреч и видеоконференций»,- отмечает МИД Азербайджана.

Л.Девин также отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в сфере торговли и транспорта.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде