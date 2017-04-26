Евросоюз доволен итогами проведенных в Баку переговоров по проекту соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

Заместитель директора по странам Восточного партнерства, России, Центральной Азии и ОБСЕ при Европейской службе по внешним делам Люк Девин удовлетворен проведенными в Баку переговорами по проекту нового соглашения по стратегическому партнерству между Азербайджаном и ЕС.
«Л.Девин выразил удовлетворение плодотворными переговорами, проведенными в Баку по проекту соглашения. Он отметил, что для скорейшего завершения переговоров стороны будут контактировать посредством встреч и видеоконференций»,- отмечает МИД Азербайджана.
Л.Девин также отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в сфере торговли и транспорта.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
Французские банки заинтересованы в финансировании транспортных и энергетических проектов Азербайджана - МИД
ВБ сохранил прогноз цены нефти в 2017 году на уровне $55 за баррель
Физлицо приобрело винодельческое предприятие в Огузе, инвестиции составят 440 тыс. манатов
Более двух килограммов героина изъяла полиция у жителя Баку
Uber планирует запустить летающие такси к 2020 году
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Представитель возглавляемой США коалиции характеризует как небезопасные действия Турции, нанесшей удары по Ираку и Сирии
Сенатор Тед Круз предлагает направить деньги наркобарона на строительство стены на границе с Мексикой
Испания сменит на следующей неделе Германию на охране воздушного пространства стран Балтии
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»