Физлицо приобрело винодельческое предприятие в Огузе, инвестиции составят 440 тыс. манатов

Физическое лицо стало победителем инвестиционного конкурса на продажу 98,4% акций АО "Oguz serab" (Огузский винодельческий завод), отмечается в сообщении Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана.
«Инвестиционный конкурс на приватизацию АО "Oguz serab" состоялся 10 марта 2017 года. После оценки предложений претендентов победителем было признано физическое лицо», - указывается в информации.
Представленная победителем конкурса инвестиционная программа предусматривает вложение в предприятие в течение 18 месяцев инвестиций в размере 440 тыс. манатов. Данные средства в первую очередь будут направлены на: демонтаж полностью устаревших и непригодных строений, оборудования и установок, ремонт административных зданий и оснащение их мебелью и современным оборудованием, организацию производства в одном из цехов прохладительных напитков, в другом – коньяка.
Кроме того, на части земельной территории, занимаемой АО "Oguz serab", предусмотрена закладка новых виноградников, улучшение инфраструктурного обеспечения предприятия и благоустройство территории. В результате реализации этих работ в обществе планируется открытие свыше 40 новых рабочих мест.
По условиям конкурса, победитель должен перечислить за акции в госбюджет 80 тыс. манатов.
АО "Oguz serab" расположено в Огузском районе. Предприятие введено в эксплуатацию в 1983г для переработки винограда, производства овощных консервов. В настоящее время АО не работает. Площадь предприятия составляет 18,005 га.
Уставный капитал АО равен 244,038 тыс. манатов, он разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью в 2 маната. Количество акций, выставленных на продажу - 120,069 тыс.
Н.Аббасова
Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники - Минобороны
Евросоюз доволен итогами проведенных в Баку переговоров по проекту соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
ЕС хочет помочь процессу решения карабахского конфликта - спецпредставитель
Более двух килограммов героина изъяла полиция у жителя Баку
Uber планирует запустить летающие такси к 2020 году
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Представитель возглавляемой США коалиции характеризует как небезопасные действия Турции, нанесшей удары по Ираку и Сирии
Сенатор Тед Круз предлагает направить деньги наркобарона на строительство стены на границе с Мексикой
Испания сменит на следующей неделе Германию на охране воздушного пространства стран Балтии
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
В Габале и Гахе прошла Олимпиада по русскому языку. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»