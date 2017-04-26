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Бизнес и законодательство 26.04.2017 17:51

Физлицо приобрело винодельческое предприятие в Огузе, инвестиции составят 440 тыс. манатов

Физическое лицо стало победителем инвестиционного конкурса на продажу 98,4% акций АО "Oguz serab" (Огузский винодельческий завод), отмечается в сообщении Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана.

«Инвестиционный конкурс на приватизацию АО "Oguz serab" состоялся 10 марта 2017 года. После оценки предложений претендентов победителем было признано физическое лицо», - указывается в информации.

Представленная победителем конкурса инвестиционная программа предусматривает вложение в предприятие в течение 18 месяцев инвестиций в размере 440 тыс. манатов. Данные средства в первую очередь будут направлены на: демонтаж полностью устаревших и непригодных строений, оборудования и установок, ремонт административных зданий и оснащение их мебелью и современным оборудованием, организацию производства в одном из цехов прохладительных напитков, в другом – коньяка.

Кроме того, на части земельной территории, занимаемой АО "Oguz serab", предусмотрена закладка новых виноградников, улучшение инфраструктурного обеспечения предприятия и благоустройство территории. В результате реализации этих работ в обществе планируется открытие свыше 40 новых рабочих мест.

По условиям конкурса, победитель должен перечислить за акции в госбюджет 80 тыс. манатов.

АО "Oguz serab" расположено в Огузском районе. Предприятие введено в эксплуатацию в 1983г для переработки винограда, производства овощных консервов. В настоящее время АО не работает. Площадь предприятия составляет 18,005 га.

Уставный капитал АО равен 244,038 тыс. манатов, он разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью в 2 маната. Количество акций, выставленных на продажу - 120,069 тыс.

Н.Аббасова

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Тэги: ВИНОДЕЛИЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]