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ТЭК 26.04.2017 20:35

ВБ сохранил прогноз цены нефти в 2017 году на уровне $55 за баррель

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост цен на сырьевые товары и товары промышленного назначения, в основном энергоносители и металлы, в ближайшие два года.

При этом ВБ оставил без изменения прогноз цен на нефть на 2017 году на уровне $55 за баррель, ожидая их повышения до $60 за баррель в следующем году, говорится в ежеквартальном докладе "Перспективы товарно-сырьевых рынков" (Commodity Markets Outlook).

Повышение цен на нефть, которому способствует сокращение объема добычи странами-членами ОПЕК и другими, не входящими в эту организацию нефтедобывающими государствами, позволит постепенно восстановить равновесие на рынке. Эти прогнозы подвержены понижательному риску, в частности, связанному с более значительным, чем ожидалось, увеличением объема добычи сланцевой нефти в США.

Цены на энергоносители, в том числе на природный газ и уголь, согласно прогнозам, существенно вырастут - на 26% в этом году и на 8% в 2018 году. Стоимость природного газа и нефти в этом году может вырасти на 15%, чему будет способствовать прежде всего резкое подорожание газа в США. Цена угля может увеличиться на 6% в 2017 году, в частности из-за ограниченного предложения в Китае, потребляющего половину добываемого в мире угля.

В текущем году впервые за пять лет прогнозируется повышение цен на неэнергетические товары, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, удобрения, металлы и полезные ископаемые. Цены на металлы, по оценке ВБ, могут вырасти на 16% из-за высокого спроса, особенно в Китае, а также в силу факторов, ограничивающих предложение, таких как нарушение нормальной работы шахт в Чили, Индонезии и Перу.

Более высокая стоимость меди стала результатом забастовок и неурегулированности отношений между работниками и владельцами крупных шахт. В то же время, драгоценные металлы могут подешеветь на 1% в этом году и еще на столько же в 2018 году вследствие повышения базовых процентных ставок, которое должно повлечь за собой снижение объема покупок драгметаллов в порядке инвестирования средств.

Что касается отдельных компонентов цен на неэнергетические товары, индекс цен на сельскохозяйственную продукцию должен остаться без изменений в этом году, поскольку понижение цен на зерновые, как ожидается, будет компенсировано ростом стоимости масла, продуктов питания и сырья.

"В благоприятных условиях показатели соотношения спроса на пшеницу, кукурузу и рис и предложения этих товаров достигли самого высокого уровня за 15 лет, - заявил старший экономист и ведущий автор доклада Джон Баффез. - Согласно оценкам, в этом и в следующем году во всем мире предложение основных видов зерна будет превышать спрос".

По прогнозам, цены на кофе, какао, чай и другие напитки должны снизиться более чем на 6% в 2017 году в связи с тем, что предложение оказалось выше ожидаемого. ВБ ожидает повышения на 4% стоимости сельскохозяйственного сырья.

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Тэги: МИР, СЫРЬЕ, ВБ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]