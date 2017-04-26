Сенатор Тед Круз предлагает направить деньги наркобарона на строительство стены на границе с Мексикой

Республиканский сенатор от штата Техас Тед Круз предложил в среду использовать активы находящегося под стражей в США наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка" для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

По сообщению агентства ЭФЭ, Т.Круз пояснил, что власти США надеются конфисковать активы наркобарона на сумму в $14 млрд.

Т.Круз предположил, что эта сумма "позволила бы сделать существенный вклад в строительство стены, которая даст американцам безопасность и остановит поток наркотиков, нелегального оружия и иммигрантов",

Х.Гусман, возглавлявший наркокартель "Синалоа", был экстрадирован из Мексики в США в январе 2017 года.

Возведение стены вдоль границы с Мексикой - один из приоритетных проектов президента США Дональда Трампа. По его мнению, это позволит, в частности, эффективно бороться с нелегально иммиграцией.