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Дальнее зарубежье 26.04.2017 20:52

Сенатор Тед Круз предлагает направить деньги наркобарона на строительство стены на границе с Мексикой

Республиканский сенатор от штата Техас Тед Круз предложил в среду использовать активы находящегося под стражей в США наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка" для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

По сообщению агентства ЭФЭ, Т.Круз пояснил, что власти США надеются конфисковать активы наркобарона на сумму в $14 млрд.

Т.Круз предположил, что эта сумма "позволила бы сделать существенный вклад в строительство стены, которая даст американцам безопасность и остановит поток наркотиков, нелегального оружия и иммигрантов",

Х.Гусман, возглавлявший наркокартель "Синалоа", был экстрадирован из Мексики в США в январе 2017 года.

Возведение стены вдоль границы с Мексикой - один из приоритетных проектов президента США Дональда Трампа. По его мнению, это позволит, в частности, эффективно бороться с нелегально иммиграцией.

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Тэги: США, МЕКСИКА, СТЕНА, ИДЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]