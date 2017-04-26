Французские банки заинтересованы в финансировании транспортных и энергетических проектов Азербайджана - МИД

Французские банки заинтересованы в финансировании транспортных и энергетических проектов Азербайджана, сказала директор департамента континентальной Европы в МИД Франции Флоранс Манжен на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку.
«Э.Мамедъяров рассказал о реализации таких проектов, как Трансадриатический газопровод (TAP), транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад». Ф.Манжен отметила, что два французских банка заинтересованы в финансировании этих проектов», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Ф.Манжен также отметила заинтересованность французских компаний в совместной работе с азербайджанской стороной в различных сферах экономики в частности энергетической, сельскохозяйственной и транспортной.
В ходе межмидовских консультаций с участием замминистра Халафа Халафова Ф.Манжен также сообщила о заинтересованности Франции в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах воздушного транспорта и реконструкции бакинского метрополитена.
Х.Халафов пригласил французские компании принять участие в проектах по развитию ненефтяного сектора Азербайджана.
А.Ахундов
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