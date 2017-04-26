Париж готов организовать встречу высокого уровня по Карабаху – МИД

Париж готов организовать встречу на высшем уровне по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказала директор департамента континентальной Европы в МИД Франции Флоранс Манжен на встрече с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым в рамках межмидовских консультаций в Баку.

«Франция готова внести вклад в восстановление переговоров между сторонами конфликта и в связи с этим предложила провести саммит», - сказала Ф.Манжен, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Она назвала урегулирование конфликта приоритетом для Франции и отметила, что этот вопрос находится на повестке официального Парижа.

«Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержена своим обязательствам», - сказала Ф.Манжен.

Х.Халафов отметил большую роль Франции в процессе урегулирования конфликта.

«Этот конфликт, приведший к оккупации 20% территорий Азербайджана, является главным препятствием для регионального развития», - сказал Х.Халафов.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с Ф.Манжен отметил недопустимость изменения признанных границ государств силой, и что это противоречит нормам и принципам международного права. Министр также подчеркнул, что нынешний статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем.

А.Ахундов