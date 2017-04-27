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Дальнее зарубежье 27.04.2017 08:33

Венесуэла намерена покинуть Организации американских государств - СМИ

Власти Венесуэлы намерены незамедлительно выйти из Организации американских государств (ОАГ), пишет агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Как отмечает агентство, генеральный секретарь ОАГ является одним из самых ярых критиков президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес призвала к выходу из ОАГ после встречи членов в штаб-квартире в Вашингтоне, на которой Постоянный совет проголосовал за проведение специальной сессии для оценки кризиса в Венесуэле на фоне международного давления на Н.Мадуро для того, чтобы он назначил проведение отложенных выборов и освободил задержанных политических активистов.

По мнению Д.Родригес, действия ОАГ были нацелены на то, чтобы "вмешаться и взять под опеку страну, чего, к счастью, никогда не произойдет".

Выход из ОАГ предполагает двухлетний процесс, но, по словам главы МИД Венесусэлы, страна немедленно прекратит своей участие.

По подсчетам, за Венесуэлой числится задолженность перед Организацией в размере около 10, 5 млн долларов США в связи с неуплатой ежегодных взносов, сообщает АП.

Ни одна страна не выходила из состава ОАГ с момента ее основания в 1948 году.

Демонстрации, направленные против президента Венесуэлы Н.Мадуро проходят в стране почти ежедневно на протяжении уже более трех недель. Участники демонстраций требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны.

Ранее правозащитники сообщили, что более 1 тыс. человек, выступающих на стороне оппозиции, были задержаны, и еще 700 человек все еще находятся под стражей.

Согласно СМИ, стражи правопорядка в ходе протестов применяли против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие также обвинили власти в использовании преступных группировок для подавления демонстраций.

Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Н.Мадуро в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Н.Мадуро в экономических проблемах страны.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОАГ, ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]