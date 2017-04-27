Советник Пентагона: до химатаки в Идлибе администрация Трампа была готова сотрудничать с Асадом

Администрация президента США Дональда Трампа была готова сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом, но после химической атаки в Идлибе это стало практически невозможным, сообщил руководитель Центра военно-политического анализа в Hudson Institute, советник Пентагона Ричард Вайц в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".
"До инцидента с химоружием в Сирии администрация Трампа подавала сигнал: Вашингтон готов принять Асада. госсекретарь Рекс Тиллерсон говорил, что судьбу Сирии должен решать сирийский народ, постпред США в ООН Никки Хейли отмечала, что уход Асада - не приоритет для США, а Вашингтон должен сосредоточиться на уничтожении террористов. Но после этого США обвинили в химатаке именно Асада, перекрыв возможность сотрудничества с сирийским правительством. Поэтому сейчас, полагаю, это практически невозможно", - заявил Р.Вайц изданию.
Впрочем, по его словам, это вовсе не означает, что из-за разного восприятия Асада РФ и США не могут объединить усилия в борьбе с ИГИЛ (запрещена в России - ИФ) в Сирии.
"Напротив, здесь по-прежнему большое поле для совместной деятельности. Не стоит в этом вопросе упираться лишь в создание широкой коалиции. (...) Трамп много раз произносил слово "сделка", рассуждая о России. Однако на эту тему появилось уже достаточно спекуляций. Сейчас сложно точно предсказать, в чем будет заключаться подобная сделка. Вариантов много. Например, Трамп может предложить разделить сферы влияния на Ближнем Востоке: оставить за Россией Сирию при условии, что Москва не вмешивается в дела Ирака", - отметил советник Пентагона.
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