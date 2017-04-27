США призывают международное сообщество оказать давление на КНДР с целью возвращения Пхеньяна к диалогу

США стремятся заставить КНДР свернуть свои ядерные и ракетные программы путем экономических санкций и с помощью дипломатических усилий.

"Подход президента (США Дональда Трампа) предполагает давление на Северную Корею с целью свертывания ее ядерных баллистических ракет и программы (ядерного) распространения с помощью ужесточения экономических санкций и дипломатических усилий с нашими союзниками и региональными партнерами", - говорится в совместном заявлении Пентагона, госдепартамента и национальной разведки США.

Как отмечается в документе, "привлекаем ответственных членов международного сообщества усилить давление на КНДР с целью убедить режим пойти на деэскалацию и вернуться на путь диалога".

"Будем поддерживать тесную координацию и сотрудничество с нашими союзниками, особенно с Республикой Корея и Японией, работая вместе для сохранения стабильности и процветания в регионе", - говорится в заявлении.