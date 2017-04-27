Колонна с гуманитарной помощью жителям Донбасса направилась к российско-украинской границе

МЧС России направило в Донбасс 64-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства.
"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.
В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.
МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 67 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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