Агролизинг выбрал PASHA Sigorta страховщиком племенных животных

ОАО "Агролизинг" определилось со страховщиком племенных животных, отмечается в сообщении общества.

"По итогам тендера, его победителем признана страховая компания PASHA Sigorta. С ней заключен контракт на страхование племенных животных", - отмечается в сообщении.

СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания по итогам 2012-2016гг являлась лидером в Азербайджане по объему собранных премий и произведенных выплат.

ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов