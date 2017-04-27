Агролизинг выбрал PASHA Sigorta страховщиком племенных животных

ОАО "Агролизинг" определилось со страховщиком племенных животных, отмечается в сообщении общества.
"По итогам тендера, его победителем признана страховая компания PASHA Sigorta. С ней заключен контракт на страхование племенных животных", - отмечается в сообщении.
СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания по итогам 2012-2016гг являлась лидером в Азербайджане по объему собранных премий и произведенных выплат.
ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
А.Азизов
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