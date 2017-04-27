Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8627 RUR   0.0304 GBR   2.1858 TRY   0.4759

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.62 Brent   51.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 18° Завтра 11° 18° 29 Апр 11° 19° 30 Апр 13° 22°

АПК 27.04.2017 08:51

Агролизинг выбрал PASHA Sigorta страховщиком племенных животных

ОАО "Агролизинг" определилось со страховщиком племенных животных, отмечается в сообщении общества.

"По итогам тендера, его победителем признана страховая компания PASHA Sigorta. С ней заключен контракт на страхование племенных животных", - отмечается в сообщении.

СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания по итогам 2012-2016гг являлась лидером в Азербайджане по объему собранных премий и произведенных выплат.

ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СТРАХОВАНИЕ


Похожие новости


Азербайджанская Агролизинг вновь пытается отобрать страховщика сельхозтехники Азербайджанская Агролизинг отбирает услуги по страхованию сельхозтехники Азерсыгорта и МСК стали страховщиками Агролизинг по страхованию сельхозтехники и племенного скота МСК и Азерсыгорта победили в тендере на оказание страховых услуг для Агролизинг Азербайджанская лизинговая госкомпания отбирает страховщика породистого скота и сельхозтехники Азерсыгорта застраховала автомобили Агролизинг по ОСАГО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]