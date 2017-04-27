Трамп пообещал Мексике и Канаде в ближайшее время не выходить из NAFTA

Президент США Дональд Трамп заверил главу Мексики Пенья Ньето и премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что США в ближайшее время не выйдут из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА), сообщает NBC News.
Американский лидер пообщался с представителями обеих стран по телефону; администрация называет прошедшие беседы "приятными и продуктивными". П.Ньето и Дж.Трюдо пообещали приложить все усилия к тому, чтобы договор был как можно скорее перезаключен на новых условиях "в интересах всех трех стран", говорится в сообщении, выпущенном Белым домом.
Ранее в среду газета Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации президента написала о том, что проект исполнительного указа о выходе США из NAFTA находится в завершающей стадии и может быть представлен уже в конце этой недели.
Выход США из NAFTA был одним из пунктов предвыборной кампании Трампа.
На данный момент NAFTA представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.
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