Трамп пообещал Мексике и Канаде в ближайшее время не выходить из NAFTA

Президент США Дональд Трамп заверил главу Мексики Пенья Ньето и премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что США в ближайшее время не выйдут из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА), сообщает NBC News.

Американский лидер пообщался с представителями обеих стран по телефону; администрация называет прошедшие беседы "приятными и продуктивными". П.Ньето и Дж.Трюдо пообещали приложить все усилия к тому, чтобы договор был как можно скорее перезаключен на новых условиях "в интересах всех трех стран", говорится в сообщении, выпущенном Белым домом.

Ранее в среду газета Politico со ссылкой на двух чиновников из администрации президента написала о том, что проект исполнительного указа о выходе США из NAFTA находится в завершающей стадии и может быть представлен уже в конце этой недели.

Выход США из NAFTA был одним из пунктов предвыборной кампании Трампа.

На данный момент NAFTA представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.