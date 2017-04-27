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Регион 27.04.2017 11:18

Более 9 тысяч турецких полицейских отстранены от службы

В турецкой полиции от службы отстранены 9103 сотрудника из-за предполагаемых связей с оппозиционным мусульманским богословом Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота, сообщила в ночь на четверг турецкий телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.

Накануне правоохранительные органы Турции в ходе одной из самых масштабных операций за последние несколько месяцев задержали 1009 человек, также подозреваемых в связях с Ф.Гюленом.

При этом СМИ отметили, что всего в списке лиц для задержания фигурируют 3 224 имен.

В Анкаре полагают, что Ф.Гюлен, проживающий в США, стоит за неудавшейся попыткой военного переворота в Турции, которая была совершена в ночь на 16 июля 2016 года. При этом по обвинениям в причастности к неудавшемуся путчу в Турции уже было отстранено от службы около 120 тыс. государственных работников и арестовано более 47 тыс. человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ОТСТРАНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]