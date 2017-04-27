Азербайджан готовит план мероприятий по упрощению доступа сельхозпроизводителей к финансированию

Правительство Азербайджана готовит обширный план мероприятий по упрощению доступа сельхозпроизводителей к финансированию, отмечается в сообщении министерства сельского хозяйства.

Подготовка плана была обсуждена в среду на встрече с участием представителей Минсельхоза, Государственного нефтяного фонда, Минэкономики, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центрального банка.

"Стороны договорились в кратчайшие сроки представить свои итоговые предложения по проекту плана", - отмечает Минсельхоз.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев в апреле распорядился об упрощении доступа сельхозпроизводителей к финансированию.

В распоряжении о дополнительных мерах по развитию сельского хозяйства президент И.Алиев поручил Совету по финансовой стабильности подготовить план мероприятий по упрощению доступа сельхозпроизводителей к финансированию в течение одного месяца.

Согласно распоряжению, эти меры должны охватить три приоритетных направления: совершенствование механизмов финансирования в сфере сельского хозяйства; развитие аграрного страхования; поощрение инвестиций в АПК.

Глава государства также поручил Совету по финансовой стабильности завершить в 2017 году применение законодательных и институциональных реформ, охваченных планом мероприятий.

А.Ахундов