Азербайджан готовит план мероприятий по упрощению доступа сельхозпроизводителей к финансированию

Правительство Азербайджана готовит обширный план мероприятий по упрощению доступа сельхозпроизводителей к финансированию, отмечается в сообщении министерства сельского хозяйства.
Подготовка плана была обсуждена в среду на встрече с участием представителей Минсельхоза, Государственного нефтяного фонда, Минэкономики, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центрального банка.
"Стороны договорились в кратчайшие сроки представить свои итоговые предложения по проекту плана", - отмечает Минсельхоз.
Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев в апреле распорядился об упрощении доступа сельхозпроизводителей к финансированию.
В распоряжении о дополнительных мерах по развитию сельского хозяйства президент И.Алиев поручил Совету по финансовой стабильности подготовить план мероприятий по упрощению доступа сельхозпроизводителей к финансированию в течение одного месяца.
Согласно распоряжению, эти меры должны охватить три приоритетных направления: совершенствование механизмов финансирования в сфере сельского хозяйства; развитие аграрного страхования; поощрение инвестиций в АПК.
Глава государства также поручил Совету по финансовой стабильности завершить в 2017 году применение законодательных и институциональных реформ, охваченных планом мероприятий.
А.Ахундов
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