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Экология 27.04.2017 10:59

Популяция осетровых в Каспии в 2016 году увеличилась на 10% - эксперт

Ученые Астраханской области зафиксировали рост популяции осетровых в Каспии, сообщил замдиректора по научной работе Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ) Сергей Шипулин.

"В 2016 году количество осетровых - русского осетра - в море увеличилось приблизительно на 10% в сравнении с 2015 годом. Это связываем с успехами в воспроизводстве", - сказал С.Шипулин на встрече с участниками экологического проекта "GREENкор: Расскажи, что мир зеленый!".

Он уточнил, что последние три года РФ удалось стабилизировать выпуск молоди осетровых в естественную среду обитания на уровне 36 млн штук.

С.Шипулин пояснил, что рост популяции зафиксирован в зоне Каспия, которая традиционно исследуется астраханскими учеными. В 2016 году численность осетровых в этой зоне оценивалась в 7,5 млн экземпляров.

"РФ выпускает (молоди в море - ИФ) в два раза больше, чем все прикаспийские страны. Наши исследования показали, что существенно возросла масса молоди в море и количество рыбы, которую мы можем поймать", - добавил он.

Представитель КаспНИРХа отметил, что наибольший ущерб популяции осетровых нанесло гидростроительство, в результате которого доступ осетровых к традиционным местам нереста был либо полностью прекращен, либо сильно ограничен.

"Доступ полностью потеряла белуга и в значительной степени русский осетр. Также к местам нереста потеряли доступ белорыбица и волжская сельдь. В этих условиях особенно важны усилия по их искусственному воспроизводству", - подчеркнул С.Шипулин.

По его словам, в работе по выпуску молоди осетровых в море необходимо наладить эффективное сотрудничество с Прикаспийскими странами.

В Астрахани проходит эколого-просветительский проект - "GREENкор: Расскажи, что мир зеленый!", приуроченный к празднованию Года экологии и 300-летию Астраханской губернии. В нем принимают участие старшеклассники местных школ, которые в рамках акции посетили осетроводческий завод, познакомились с процессом получения черной икры и обсудили проблемы их защиты в естественной среде с учеными и представителями правоохранительных органов.

Также дети встретились с губернатором Астраханской области и задали ему вопросы на экологическую тематику. Планируется, что по итогам акции ее участники опубликуют в местной прессе материалы на экологическую тематику.

Инициатор проекта - Каспийский пресс-центр, генеральный спонсор - ООО "Газпром добыча Астрахань".

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ОСЕТРОВЫЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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