Участие Азербайджана в работе Московской Конференции по международной безопасности позволит обменяться мнениями по процессам в мире, считают в Баку

Заместитель обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев считает важным участие Азербайджана в работе VI Московской Конференции по международной безопасности.

«Конференция дает нам возможность обменяться мнениями по глобальной и региональной безопасности. Для нас это интересно и важно, так как наш регион является небезопасным, в силу наличия конфликтов, которые нельзя называть замороженными»,- заявил К.Велиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме того, К.Велиев наличие у границ кавказского региона взрывоопасных зон, в частности, войн и боевых действий сфокусировало внимание в регионе центров сил и мировых держав.

«В этой связи, для нас важно ознакомиться с взглядами видных политиков и военных деятелей различных стран на эти проблемы и пути их решения», - подчеркнул он.

К.Велиев принимает участие в проходящей 26-27 апреля в Москве VI Конференции по международной безопасности.

Ф.Исазаде