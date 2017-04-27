Участие Азербайджана в работе Московской Конференции по международной безопасности позволит обменяться мнениями по процессам в мире, считают в Баку

Заместитель обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев считает важным участие Азербайджана в работе VI Московской Конференции по международной безопасности.
«Конференция дает нам возможность обменяться мнениями по глобальной и региональной безопасности. Для нас это интересно и важно, так как наш регион является небезопасным, в силу наличия конфликтов, которые нельзя называть замороженными»,- заявил К.Велиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Кроме того, К.Велиев наличие у границ кавказского региона взрывоопасных зон, в частности, войн и боевых действий сфокусировало внимание в регионе центров сил и мировых держав.
«В этой связи, для нас важно ознакомиться с взглядами видных политиков и военных деятелей различных стран на эти проблемы и пути их решения», - подчеркнул он.
К.Велиев принимает участие в проходящей 26-27 апреля в Москве VI Конференции по международной безопасности.
Ф.Исазаде
Валютный аукцион в четверг завершился средневзвешенным курсом 1,7025 AZN/$1
Укладка труб 1-й нитки "Турецкого потока" начнется летом 2017г - Газпром
Баку и Анкара намерены сотрудничать с африканскими странами в сфере АПК
Вице-спикер парламента Азербайджана предлагает запретить курение кальяна в объектах общепита
Минздрав Азербайджана рекомендует запретить рекламу табачных изделий в торговых точках
Популяция осетровых в Каспии в 2016 году увеличилась на 10% - эксперт
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Резко увеличилось число работающих в Эстонии украинцев - газета
Барышникову предоставлено гражданство Латвии
Рейтинг поддержки Макрона падает, популярность Ле Пен растет - данные опроса
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Президент Botaş International Limited побывал в БВШН
Абоненты Bakcell Ulduzum получат дополнительные мили от Turkish Airlines
В РИКЦ в Баку состоялся показ художественного фильм «Али и Нино»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»