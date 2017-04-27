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Внешняя политика 27.04.2017 11:03

Участие Азербайджана в работе Московской Конференции по международной безопасности позволит обменяться мнениями по процессам в мире, считают в Баку

Заместитель обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев считает важным участие Азербайджана в работе VI Московской Конференции по международной безопасности.

«Конференция дает нам возможность обменяться мнениями по глобальной и региональной безопасности. Для нас это интересно и важно, так как наш регион является небезопасным, в силу наличия конфликтов, которые нельзя называть замороженными»,- заявил К.Велиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме того, К.Велиев наличие у границ кавказского региона взрывоопасных зон, в частности, войн и боевых действий сфокусировало внимание в регионе центров сил и мировых держав.

«В этой связи, для нас важно ознакомиться с взглядами видных политиков и военных деятелей различных стран на эти проблемы и пути их решения», - подчеркнул он.

К.Велиев принимает участие в проходящей 26-27 апреля в Москве VI Конференции по международной безопасности.

Ф.Исазаде

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Тэги: БЕЗОПАСНОСТЬ, КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТИЕ


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