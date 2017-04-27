Барышникову предоставлено гражданство Латвии

Парламент Латвии постановил в четверг предоставить гражданство страны за особые заслуги родившемуся в республике танцовщику и актеру Михаилу Барышникову.
В декабре прошлого года парламент передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение о присвоении гражданства за особые заслуги перед Латвией М.Барышникову.
Проект постановления о предоставлении М.Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций.
М.Барышников является гражданином Соединенных Штатов, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.
Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.
В 2015 году М.Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".
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